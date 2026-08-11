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Indicado por Ignácio Neto, Paysandu contrata treinador da Tuna para equipe sub-17

Wesley Raad assume time de base bicolor após o vice-campeonato da Copa Pará

Junior Cunha
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Wesley assume o time sub-17 do Paysandu (Foto: William Pereira/Tuna)

O vice-campeonato da Copa Pará Sub-17 rendeu mudanças no Paysandu. Em duas partidas contra o rival Remo, os bicolores perderam por 3 a 1 no Estádio Banpará Curuzu e por 1 a 0, no final de semana, no Estádio Banpará Baenão. Resultados que deram ao Leão o título do torneio estadual. 

Com isso, a diretoria bicolor promoveu a troca no comando técnico da equipe sub-17. Então treinador da equipe, Paulo Mendes foi dispensado e Wesley Raad contratado para assumir o time. 

Aos 35 anos, o treinador estava alternando entre a equipe principal e as de base da Tuna Luso. A chegada ao Paysandu foi uma indicação direta de Ignácio Neto, auxiliar técnico permanente do clube.

Nesta temporada, Wesley esteve como auxiliar técnico de Robson Melo na equipe principal da Tuna entre as disputas do Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. 

Na base cruzmaltina, o treinador somou duas conquistas, ambas na categoria sub-20: Parazão 2025 e Copa Pará Metropolitana 2026. 

O Paysandu será o sexto clube na carreira do profissional. Enquanto preparador físico, ele esteve nas comissões técnicas de Carajás e Penarol do Amazonas. Já como treinador, Wesley passou pela equipe feminina do Remo e sub-20 masculino do Porto Velho e Tuna. Ainda no Porto Velho, ele teve um período como comandante do time principal em 2025. 

Wesley Raad possui as Licenças C e B pelo curso de treinador da CBF. 

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