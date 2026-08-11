Indicado por Ignácio Neto, Paysandu contrata treinador da Tuna para equipe sub-17 Wesley Raad assume time de base bicolor após o vice-campeonato da Copa Pará Junior Cunha 11.08.26 18h21 Wesley assume o time sub-17 do Paysandu (Foto: William Pereira/Tuna) O vice-campeonato da Copa Pará Sub-17 rendeu mudanças no Paysandu. Em duas partidas contra o rival Remo, os bicolores perderam por 3 a 1 no Estádio Banpará Curuzu e por 1 a 0, no final de semana, no Estádio Banpará Baenão. Resultados que deram ao Leão o título do torneio estadual. Com isso, a diretoria bicolor promoveu a troca no comando técnico da equipe sub-17. Então treinador da equipe, Paulo Mendes foi dispensado e Wesley Raad contratado para assumir o time. Aos 35 anos, o treinador estava alternando entre a equipe principal e as de base da Tuna Luso. A chegada ao Paysandu foi uma indicação direta de Ignácio Neto, auxiliar técnico permanente do clube. Nesta temporada, Wesley esteve como auxiliar técnico de Robson Melo na equipe principal da Tuna entre as disputas do Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. Na base cruzmaltina, o treinador somou duas conquistas, ambas na categoria sub-20: Parazão 2025 e Copa Pará Metropolitana 2026. O Paysandu será o sexto clube na carreira do profissional. Enquanto preparador físico, ele esteve nas comissões técnicas de Carajás e Penarol do Amazonas. Já como treinador, Wesley passou pela equipe feminina do Remo e sub-20 masculino do Porto Velho e Tuna. Ainda no Porto Velho, ele teve um período como comandante do time principal em 2025. Wesley Raad possui as Licenças C e B pelo curso de treinador da CBF. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu mira pontos fora de casa para confirmar classificação na Série C Quarto colocado com 26 pontos, Papão enfrenta Ferroviária e Ituano antes de voltar a Belém para a última rodada da primeira fase 11.08.26 21h28 Futebol Indicado por Ignácio Neto, Paysandu contrata treinador da Tuna para equipe sub-17 Wesley Raad assume time de base bicolor após o vice-campeonato da Copa Pará 11.08.26 18h21 Futebol Vitória do Paysandu sobre o Confiança-SE foi a oitava de virada nesta temporada; veja a lista Das viradas, seis aconteceram na Curuzu e duas fora de Belém. 11.08.26 18h03 Futebol Junior Rocha destaca torcida e minimiza vaias após virada do Paysandu Técnico valoriza presença de mais de 12 mil torcedores na Curuzu e projeta reta final equilibrada na Série C 10.08.26 23h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES fim da novela Por que Corinthians desistiu de renovar com Memphis mesmo após jogador aceitar redução salarial Lideranças influentes do clube e pessoas próximas a Stabile deixaram claro ao cartola que "largariam a mão" do presidente caso a renovação com o jogador fosse concretizada 11.08.26 20h57 Futebol Ministro da Saúde viraliza nas redes ao correr pelas ruas com camisa do Remo Alexandre Padilha publicou vídeo durante corrida e apareceu usando a camisa azulina; cena repercutiu entre torcedores do Leão 11.08.26 20h15 Futebol e mercado Cafu participa da abertura da SuperNorte e fala sobre liderança e alta performance em Belém Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira será atração do evento nesta quarta-feira e abordará experiências do futebol aplicadas ao ambiente profissional 11.08.26 21h47 futebol Memphis se diz decepcionado com o Corinthians e projeta cobrança: 'Não deixarei sem sanção' O jogador ainda projeta cobrar o Corinthians 11.08.26 21h47