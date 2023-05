Paysandu: Marquinhos Santos é regularizado e pode estrear contra o Figueirense, na Série C

O técnico do Paysandu, Marquinhos Santos, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (5) e já pode comandar o time bicolor na Série C. O próximo compromisso do Papão na competição é contra o Figueirense-SC, na próxima segunda-feira (8), fora de casa.

O treinador chega à Curuzu com a missão de recuperar a moral do elenco, após as eliminações recentes na Copa do Brasil e no Campeonato Paraense. Vale lembrar que Marquinhos já passou pelo Paysandu, em 2017, quando o clube disputava a Série B do Brasileirão.

Carreira

Nascido em Santos-SP em 24 de maio de 1979. Assim como outros nomes conhecidos, como Carlos Alberto Parreira, René Simões e Ney Franco, Marquinhos nunca atuou profissionalmente como jogador.

Sua carreira como treinador começou em 2003, 2003, no Atlético-PR, onde conquistou títulos em todas as categorias de base. Ele dirigiu as seleções brasileiras sub-15 e sub-17, vencendo a Copa do Mundo sub-15 em 2011.

Em 2012, Marquinhos se tornou treinador da equipe principal do Coritiba, conquistando o Campeonato Paranaense em 2013, mas sendo demitido após uma derrota na Sul-Americana. Ele passou por Bahia, Fortaleza, Figueirense, São Bento, Juventude e Chapecoense antes de ser anunciado como técnico do América-MG em outubro de 2021.

O jogo

Paysandu e Figueirense-SC se enfrentam no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela segunda rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo pela Rádio Liberal e Lance a Lance pelo Oliberal.com.