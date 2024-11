Paysandu: Márcio fala sobre Eslí e convoca Fiel para bater o recorde: 'Terminar com chave de ouro'

Após o empate contra o Novorizontino-SP em 1 a 1, já sem o peso de brigar contra o rebaixamento, o técnico Márcio Fernandes concedeu entrevista coletiva. Entre os temas abordados, o treinador do Paysandu falou sobre a estratégia utilizada diante do Tigre, a temporada 2025, o xodó Eslí Garcia e convocou a torcida bicolor para o último jogo da temporada.

DEU CERTO, MAS NÃO VAI REPETIR

Para o comandante bicolor, toda partida é um cenário diferente e repetir estratégias nem sempre é o melhor caminho. Por isso, "não quer dizer que ela (a estratégia) vá ser usada. Cada jogo é um jogo. Para esse jogo, a gente precisava de jogadores mais altos. O Novorizontino é um time que tinha dez gols de bola área. Tudo isso nós tínhamos que levar em consideração para poder fazer a estratégia. Para o jogo do Vila, já muda um pouco as coisas. Vamos ver como que nós vamos montar a equipe. Perdemos o Borasi e isso já é um motivo de mudança”, afirmou Márcio.

TEMPORADA 2025

Para definir quem fica ou quem sai, é preciso saber quem será o treinador do Papão no próximo ano. Márcio Fernandes afirmou recentemente, após a partida contra o Brusque-SC, que tem vontade de ficar no clube bicolor. “Eu só vou falar sobre manutenção e renovação de jogador, a partir do momento que eu também estiver com o contratado renovado. Por enquanto não temos nada. Ainda estamos conversando, é jogo em cima de jogo, não deu para traçar uma coisa para o futuro. Vamos ver se essa semana nós vamos sentar e conversar”, frisou.

ESLÍ GARCIA

Fundamental na temporada, sobretudo nos últimos três jogos, quando marcou três gols, o atacante Eslí Garcia mesmo cotado para ser titular, começa sempre no banco de reservas e entre no decorrer do segundo tempo. O treinador bicolor explicou porque toma essa decisão. “É um jogador que tem muita qualidade, já falei algumas vezes, ele precisa entender um pouco mais o jogo, para que possa nos ajudar mais. A gente tem usado o Eslí dentro de um tempo, quando ele pode realmente nos ajudar bastante. Nesses três jogos ele ajudou muito. É um jogador muito importante dentro do nosso sistema. A gente precisa ter uma arma para surpreender o adversário”, enfatizou Márcio.

CONVOCOU A FIEL

Para a última partida do ano, quando o Paysandu recebe o Vila Nova-GO em Belém, Márcio Fernandes chamou a torcida bicolor para comparecer em peso ao Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. “É um jogo difícil. A equipe do Vila eu conheço bem, estive lá no início do campeonato. São jogadores de muita qualidade. Espero que a nossa torcida possa bater o recorde do Mangueirão, pois isso é importante. A gente espera que o torcedor compre a ideia e a gente termine o ano com chave de ouro”, finalizou.