Paysandu: Lecheva garante novas contratações até próxima semana; vídeo

Apesar de ter conseguido duas vitórias nos dois primeiros jogos do Campeonato Paraense, o Paysandu continua buscando reforços para o time. Nesta tarde, durante o treino aberto em comemoração aos 108 de história do clube, o Coordenador de Futebol do Paysandu, Lecheva, disse em entrevista à O Liberal, que a diretoria estuda a contratação de pelo menos três jogadores para suprir as principais carências, na avaliação da comissão técnica.

Veja imagens do treino aberto na Curuzu:

Nas duas rodadas iniciais, o Papão atropelou os adversários sem dó nem piedade. Primeiro foi o Bragantino, que perdeu de 3 a 1, seguida da Tuna Luso, derrotada por 3 a 0. Os seis gols em duas partidas colocam o bicolor na condição de melhor ataque até aqui, mas para o departamento de futebol, o desempenho pode melhorar, conforme a entrada de mais opções de jogo.

"Posso adiantar que são atletas que devem compor as carências que o time tem. Sabemos que precisamos de mais dois jogadores de meio-campo e mais um zagueiro. Talvez essas sejam as maiores deficiências. Estamos analisando alguns nomes e vamos ver se a gente consegue definir até o final de semana, para que na próxima eles já estejam aqui", explica Lecheva.

O bom início de campeonato, entretanto, não significa que o Paysandu esteja 'acomodado'. E como presente à torcida, que tem se mostrado confiante com a temporada, o melhor presente nesses 108 anos de história, é manter o bom ritmo de jogo. "A torcida está contente com a equipe atual e vejo que o maior presente que ela deseja é uma vitória contra o Independente, para manter esse bom momento de início de competição", encerra.