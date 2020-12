Paysandu lança aplicativo de transporte e convoca motoristas para fazer cadastro

O Paysandu lançou recentemente um aplicativo de transporte oficial, o “Paysandu go!”, que visa arrecadar recursos para o clube. Parte do valor da corrida é destinado ao Papão, além do motorista e despesas operacionais. O clube alviceleste abriu inscrições aos motoristas que queiram trabalhar com o novo aplicativo.

Ei motora, vem fazer parte do PAYSANDU GO! O APP de Transporte do Papão! 🚙💙



Acesse https://t.co/hetG3cyhUX e faça seu pré-cadastro agora mesmo ! pic.twitter.com/pkMkpZqD9Y — PAYSANDU GO! (@PaysanduGo) December 30, 2020

Em suas redes rociais, o clube bicolor disponibilizou o link para que os motoristas realizem o pré-cadastro. Confira aqui.