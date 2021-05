Paysandu lamenta morte do carnavalesco Dominguinhos do Estácio

O Paysandu divulgou nota de pesar pela morte do sambista e compositor Dominguinhos do Estácio, aos 79 anos. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, ele se notabilizou pelo trabalho em algumas das principais escolas de samba cariocas, mas também por duas passagens por Belém.

Nota de pesar: Dominguinhos do Estáciohttps://t.co/6vP7rlYoUO pic.twitter.com/QXmu2mnMEZ — Paysandu Sport Club (@Paysandu) May 31, 2021

Em 2014, ano em que o Paysandu completou 100 anos, Dominguinhos do Estácio retornou à Rancho Não Posso Me Amofiná para cantar samba-enredo em homenagem ao clube alviceleste. O intérprete já havia passado pelo Rancho na década de 1980.

Ele estava internado desde o dia 11 de maio e teve uma hemorragia cerebral. No último dia 20, o carnavalesco precisou ser intubado. Dominguinhos deixa cinco filhos. Ainda não há informações sobre o enterro.

Leia a nota do Paysandu, na íntegra:

O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento do cantor e compositor, Dominguinhos do Estácio, aos 79 anos.

Em 2014, ano do centenário bicolor, o sambista retornou à escola carnavalesca Rancho Não Posso Me Amofiná e cantou um samba-enredo em homenagem ao clube.

O clube se solidariza com seus familiares, amigos e fãs.