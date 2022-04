Paysandu já estreou em Brasileiros goleando e sendo goleado; veja os números do Papão

O Paysandu estreou com goleada na Série C 2022. O Papão goleou o Atlético-CE, em jogo válido pela segunda rodada, já que a primeira, contra o ABC-RN, foi adiada para a próxima quarta-feira (20). O triunfo com um placar elástico é o quarto do clube bicolor em estreias em Campeonatos Brasileiros.

A primeira goleada em estreias aplicada pelo Papão em campeonato nacional ocorreu no dia 2 de setembro de 1976, quando o clube paraense derrotou o Nacional-AM pelo placar de 3 a 0, em Belém. Contando com o triunfo diante do Atlético-CE no último domingo, o Papão conquistou mais três vitórias no primeiro jogo do Brasileirão, contra o maranhão-AM, em 1991 e também diante do Rio Branco-AC pela Série C de 2010.

Mas o Paysandu em outras cinco oportunidades o Paysandu foi goleado em partidas de estreia em Brasileiros. O Papão foi derrotado em pelo Santa Cruz-PE, Flamengo-RJ, Goiás-GO, São Paulo-SP e Santos-SP, sendo quatro confrontos disputando a Série A. Veja os números das goleadas sofridas e aplicada pelo Papão em Campeonatos Brasileiros:

Retrospecto

Goleadas aplicadas pelo Paysandu em estreias em Brasileiros

02.09.1976 - Paysandu 3 x 0 Nacional-AM - Brasileiro-Copa Brasil

27.01.1991 - Paysandu 4 x 2 Maranhão-MA - Série B

17.06.2010 - Paysandu 6 x 2 Rio Branco-AC - Série C

17.04.2022 – Paysandu 5 x 0 Atlético-CE – Série C

Goleadas sofridas polo Paysandu em estreias em Brasileiros

17.01.1981 - Santa Cruz-PE 3 x 0 Paysandu - Brasileiro-Taça de Ouro

02.09.1986 - Flamengo 4 x 1 Paysandu - Brasileiro-Copa Brasil

05.08.1999 - Paysandu 0 x 3 Goiás - Série B

10.08.2002 - São Paulo-SP 4 x 2 Paysandu - Série A

24.04.2005 - Santos-SP 4 x 1 Paysandu - Série A