Paysandu ganha reforços importantes para enfrentar o Amazonas na Série B

Paysandu e Amazonas se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o time paraense contará com dois reforços importantes: o zagueiro Thalisson e o atacante Rossi, que retornam à equipe e estarão à disposição do técnico Claudinei Oliveira.

Ambos não atuaram na vitória sobre o Coritiba-PR devido à suspensão por terceiro cartão amarelo na rodada anterior, contra o Atlético-GO. Thalisson vinha sendo titular na zaga desde sua chegada ao Papão, enquanto Rossi, principal destaque do time com 12 gols em 30 partidas nesta temporada, aproveitou a ausência para tratar um quadro de fibrose óssea que vinha ocasionando desconfortos físicos e limitando sua participação.

VEJA MAIS

Na última partida, Maurício Antônio e Marlon substituíram a dupla que estava suspensa. Para o duelo contra o Amazonas, Thalisson e Rossi devem retornar ao time titular, sendo que o atacante deve entrar possivelmente no lugar de Denner.

Após 16 rodadas sob comando de Claudinei Oliveira, o Paysandu saiu da zona de rebaixamento na última rodada ao aplicar uma goleada por 5 a 2 sobre o Coritiba, no Couto Pereira. Atualmente, o Papão é o primeiro time fora da zona de descenso, somando 18 pontos em 17 jogos — mesma pontuação de Ferroviária-SP, Volta Redonda-RJ e Botafogo-SP, mas leva vantagem no saldo de gols. O Amazonas está logo atrás, com 17 pontos.

A partida terá cobertura lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)