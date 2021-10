Paysandu faz promoção para o jogo contra o Ituano em homenagem ao Outubro Rosa

O Paysandu lançou a promoção “Outubro Rosa” para o jogo contra o Ituano, marcado para sábado (23), às 17 horas, na Curuzu, pela quarta rodada do quadrangular da Série C. Nela, sócio bicolor de qualquer plano, sendo homem ou mulher, poderá levar uma acompanhante com entrada gratuita para o confronto. Segundo o clube, a carteirinha do associado valerá como o ingresso do convidado e é necessário que os entrem juntos no estádio.

O clube ainda informou que o associado do plano Papão da Curuzu deverá comprar o ingresso com o desconto de 50% dentro do prazo estipulado e a acompanhante não precisará pagar para entrar no estádio. Para ter o acesso validado, o sócio e a acompanhante também precisam ter o esquema vacinal completo até 15 dias antes da partida (duas doses ou vacina de dose única).

O jogo contra o Ituano é importante para os bicolores. Na lanterna do grupo C, com dois pontos, o Paysandu precisa vencer o time paulista para continuar sonhando com o acesso para a Série B. A partida entre Paysandu e Ituano terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.