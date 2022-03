Paysandu faz homenagem ao Mês da Mulher em jogo contra o Tapajós; veja

Uma das ações do Paysandu alusivas ao Mês da Mulher, a equipe de futebol profissional entrou em campo, contra o Tapajós, com um brazão especial. Na parte central da camisa esteve estampado o símbolo da campanha bicolor, que mostra um espelho de Vênus estilizado, com as asas do pé alado que faz parte do escudo do clube.

Além disso, o elenco bicolor também entrou em campo com uma faixa "Por elas. Para elas". Originalmente, a camisa especial e a faixa seriam exibidas no dia 9 de março, próximo do Dia Internacional da Mulher, data previamente marcada para ocorre o confronto contra o Tapajós.

Símbolo mostra o espelho de vênus com as asas do pé alado bicolor (John Wesley/Paysandu)

A partida, no entanto, foi adiada em razão da paralisação do Campeonato Paraense pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA), para aprecisar as denúncias de irregularidades feitas pelo Paragominas sobre os jogadores Hatos (Bragantino) e Gugu (Águia de Marabá). A competição foi retomada na última segunda-feira (14).