Paysandu: Estádio da Curuzu recebe visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

O Círio de Nazaré está se aproximando e a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré está percorrendo a cidade em encontros agendados. Ontem foi a vez do Paysandu receber a visita da “Padroeira dos paraenses”.

Um palco foi montado no gramado do Estádio da Curuzu, uma missa foi realizada com a presença de funcionários diretoria e jogadores, como o zagueiro Yan e os goleiros Victor Souza e Elias Cruzel. O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, também participou da celebração e falou da importância de Nossa Senhora de Nazaré para o clube e seus torcedores.

“É um ato que fazemos todos os anos, a santa faz a visita, desejando boa sorte para gente nessa arrancada final, embora ela (Nossa Senhora de Nazaré) esteja todos os dias com agente. O Paysandu é uma família unida que traz muitas alegras para o povo. Temos que lembrar que existem muitas pessoa por trás, torcendo. É uma torcida que merece todo o esforço que a gente possa dar. Que ela continue nos abençoando e nos protegendo e deixar a casa aberta a todos”, disse.

