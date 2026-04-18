Paysandu enfrenta o Barra-SC na Curuzu de olho no G4 da Série C; acompanhe Uma vitória do bicola leva o time para a parte superior da classificação O Liberal 18.04.26 18h20 O Papão volta a jogar diante da sua torcida, pela Série C do Brasileiro. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu recebe o Barra-SC, pela 3ª rodada da Série C. O duelo começa a partir das 18h30, direto da Curuzu, onde o Papão está invicto. Disposto a avançar sobre o G4, os bicolores querem a vitória para encostar na parte superior da tabela e manter o retrospecto positivo diante da torcida. Acompanhe a transmissão da partida pela rádio Liberal+: Ficha Técnica Data: 18/04/2026 Hora: 18h30 Local: Curuzu Árbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB) Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Rafael Guedes de Lima (PB) Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Bruno Bispo, Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello, Marcinho, Kauã Hinkel; Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Junior Rocha Barra-SC: Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Éverton Alemão, Tetê; Da Rocha, Cléo Silva, Pablo; Vargas, Warley e Marcelinho. Técnico: Bernardo Franco Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série c 2026 paysandu x barra-sc jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu recebe o Barra-SC na Curuzu de olho no G8 da Série C Os bicolores voltam a jogar diante da torcida, em busca da segunda vitória na competição 18.04.26 8h00 FUTEBOL Paysandu confirma venda de Pedro Henrique ao Flamengo; volante fica no Papão até o fim da Série C Diretoria do Paysandu também confirmou que o clube bicolor ficará com um percentual do jogador 17.04.26 14h50 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 Futebol MP arquiva denúncia contra Paysandu e encerra caso sobre supostas irregularidades financeiras Ação movida por ex-dirigente apontava falta de transparência e gestão temerária; promotoria não encontrou provas para dar seguimento 16.04.26 20h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu recebe o Barra-SC na Curuzu de olho no G8 da Série C Os bicolores voltam a jogar diante da torcida, em busca da segunda vitória na competição 18.04.26 8h00 FUTEBOL Jornal espanhol chama Robinho Jr. de 'novo Neymar' em meio a negociação de renovação com Santos Filho de Robinho é tratado como joia, mas teve impasse recente por mais espaço no time principal 18.04.26 11h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa do Rei da Espanha, , Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.04.26 7h00 TALENTO Neymar coloca Yamal ao lado de Messi e se derrete: 'O que faz aos 18 anos é irreal' Craque brasileiro destaca talento de Lamine Yamal e aponta que jovem do Barcelona pode conquistar prêmios importantes 18.04.26 11h36