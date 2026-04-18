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Paysandu enfrenta o Barra-SC na Curuzu de olho no G4 da Série C; acompanhe

Uma vitória do bicola leva o time para a parte superior da classificação

O Liberal
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O Papão volta a jogar diante da sua torcida, pela Série C do Brasileiro. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu recebe o Barra-SC, pela 3ª rodada da Série C. O duelo começa a partir das 18h30, direto da Curuzu, onde o Papão está invicto. Disposto a avançar sobre o G4, os bicolores querem a vitória para encostar na parte superior da tabela e manter o retrospecto positivo diante da torcida.

Acompanhe a transmissão da partida pela rádio Liberal+:

Ficha Técnica

Data: 18/04/2026
Hora: 18h30
Local: Curuzu
Árbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB)
Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Rafael Guedes de Lima (PB)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Bruno Bispo, Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello, Marcinho, Kauã Hinkel; Kleiton Pego e Ítalo. 
Técnico: Junior Rocha

Barra-SC: Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Éverton Alemão, Tetê; Da Rocha, Cléo Silva, Pablo; Vargas, Warley e Marcelinho.
Técnico: Bernardo Franco

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série c 2026

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