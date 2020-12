Paysandu encara o Ypiranga em busca da primeira vitória no quadrangular do acesso da Série C

A caminhada do Paysandu em busca do acesso para a Série B começa neste domingo (13). No grupo D do quadrangular final da competição, o time bicolor vai enfrentar o Ypiranga-RS. A partida será às 18 horas, no Mangueirão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.

Hoje, além de ir em busca dos três pontos que podem lhe colocar mais perto do grande objetivo, o Paysandu ainda defende uma invencibilidade na Série C de oitos jogos. Também é o primeiro de três jogos que o Papão terá de forma seguida em Belém (PA).

A partida marca o encontro do quarto colocado do grupo A com o primeiro colocado do grupo B, por isso a dedicação entre os dois times durante a semana foi intensa. É tanta coisa em jogo que o técnico João Brigatti vai colocar em campo o que tem de melhor para conseguir neutralizar o adversário.

“Sabemos, também, que temos totais condições de subir, com o futebol que a gente vem apresentando, pela evolução da equipe. Já são oito jogos sem perder, cinco jogos sem tomar gols. Somos uma equipe que está criando uma consistência muito grande, que será importante para a próxima fase. Temos que vencer a próxima partida, pra começar já com o pé direito, já que o nosso grande objetivo passa a ser o acesso”, afirmou o técnico João Brigatti.

Inclusive, não deve mudar muito a formação bicolor de outros jogos. Mantendo a consistência ofensiva, com contra-ataque rápido. E nesse quesito vai contar com os atacantes Nicolas, Marlon e Uilliam Barros, que deve voltar após ficar um tempo no DM. No caso de Nicolas, o jogador é o artilheiro bicolor na temporada com 15 gols e pode ser fundamental para o time bicolor na partida deste domingo.

YPIRANGA

O Ypiranga jogo contra o Paysandu precisando melhorar o desempenho fora de casa. Comandado pelo técnico Celso Teixeira, o Canarinho anotou nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com o aproveitamento de 57%, na primeira fase.

Além disso, marcou 31 gols e sofreu 26. Foi o segundo melhor mandante de toda a Série C, com 22 pontos conquistados, em sete vitórias, um empate e apenas uma derrota. Mas conquistou apenas nove pontos fora de casa. Foram duas vitórias, três empates e quatro derrotas.

Para o jogo de hoje, o técnico Celson Teixeira não terá nenhum desfalque. Ele projeta uma partida difícil contra o Paysandu, ainda mais conhecendo o técnico, que é um amigo de longa data. Os dois são de Campinas e trabalharam juntos na Ponte Preta.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU X YPIRANGA-RS

1ª rodada - Quadrangular da Série C

Local: Mangueirão – Belém (PA)

Hora: 18 horas

Árbitro: Leo Simão Holanda - CE

Assistentes: Anderson Moreira de Farias - CE e Renan Aguiar da Costa - CE

Quarto Árbitro: Andrey da Silva E Silva - PA

Paysandu: Paulo Ricardo; Tony, Micael, Perema e Bruno Collaço; Anderson Uchôa, PH e Juninho; Uilliam Matos, Nicolas e Marlon

Técnico: João Brigatti

Ypiranga: Deyvit; Muriel, Reinaldo, Luiz Eduardo e Zé Mario; Tarik, Jean Silva, Cleiton e Mossoró; Neto Pessoa e Caprini

Técnico: Celso Teixeira