Paysandu encaminha contratações de ex-Remo e ex-Botafogo, além do retorno de volante

Apesar da goleada para o Fluminense, na Copa do Brasil, o Paysandu mantém o planejamento para a sequência da temporada. À equipe de esportes de O Liberal, uma fonte interna do clube apontou a chegada de três reforços: os volantes Léo Baiano, que já passou pela Curuzu, e Arthur, ex-Remo, e o meia Leandrinho, ex-Botafogo.

Léo Baiano bateu na trave na luta pelo acesso pelo Paysandu, em 2019 (Jorge Luiz Totti / Ascom Paysandu)

Léo Baiano

O principal nome é o de Léo Baiano, de 31 anos, que estava no Grêmio Novorizontino, da Série B do Brasileirão. O jogador esteve na campanha do acesso à Segundona, em 2021. Já em 2019, Léo Baiano vestiu a camisa do Paysandu em 12 partidas na Série C.

Arthur jogou a Série B pelo Leão (Samara Miranda / Remo)

Arthur

O segundo reforço seria o volante Arthur, de 31 anos. O jogador jogou a Série B pelo Remo, em 2021. Com a camisa azulina, Arthur fez 31 jogos e terminou a passagem com o rebaixamento. O atleta, que já foi sondado pelo Paysandu em outros momentos, jogou no Santa Cruz nestes primeiros meses e foi dispensado.

Leandrinho é cria do Botafogo e está sem clube (André Jonsson/OFEC)

Leandrinho

Por fim, o meia Leandrinho, de 26 anos, está sem clube. O jogador atuou pelo Operário, em 2022, mas fez apenas seis partidas. Em 2021, o meia teve uma participação importante, com 23 jogos e quatro gols. No entanto, uma lesão no joelho o tirou por quase um ano dos gramados. Foi dispensado em outubro de 2022 e ficou sem clube desde então.

Sem confirmação oficial

A reportagem buscou contato oficial com o clube. No entanto, até o momento, não houve confirmações por parte da diretoria sobre os acertos.