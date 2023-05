Paysandu e Cametá começam a decidir quem leva o terceiro lugar do Parazão neste domingo; veja

No próximo domingo (14), às 16h, Paysandu e Cametá darão início à disputa pelo terceiro lugar do Campeonato Paraense, em jogo que valerá uma vaga na Copa do Brasil de 2024. A partida será realizada no Parque do Bacurau. Para os bicolores, a partida tem um valor muito importante, já que o time precisa dar uma resposta ao torcedor, depois dos recentes fracassos na Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo de volta será no próximo dia 24, às 20 horas, na Curuzu.

Dado o clima nada amistoso nos bastidores do bicola, o terceiro lugar no estadual pode ser - ou não - uma questão de honra. Do elenco que começou a temporada, muito já foi alterado e o Papão não pode contar com vários atletas para esta final, devido ao prazo de inscrições. Assim, é possível que o técnico Marquinhos Santos mantenha a base que perdeu para o Águia na semifinal.

Assim, a repetição pode ser um fator decisivo para o goleiro Thiago Coelho, que segue na crista da onda de críticas lançadas sobre o time, exercendo uma pressão incomum no elenco, que tem no seu comando o técnico Marquinhos Santos. Aliás, pelo retrospecto, o comandante precisa dar um retorno, pois em dois jogos a frente do bicola, conseguiu duas derrotas e sete gols, mantendo-se, até o momento, na 13º posição da Série C.

O time do Cametá perdeu alguns jogadores importantes, incluindo o centroavante Pilar, que era o nome principal da equipe no torneio, bem como o lateral Osvaldir, o zagueiro Taison e os meias Alexandre e Thomas. Como resultado dessas mudanças, o técnico Rogerinho Gameleira está tendo dificuldades para montar o time para o próximo jogo contra o Papão.

Com as alterações ocorridas durante o período sem jogos do estadual, a escalação do Cametá ainda é uma incógnita, diferente da campanha construída ao longo do Parazão. A equipe de Gameleira foi uma das principais forças do interior, conseguindo duas vitórias, um empate e uma derrota na primeira fase. Com tantas interrogações, o duelo em dois tempos promete ser um importante termômetro para os bicolores e uma saída honrosa para o Cametá.

Ficha técnica

Local: Parque do Bacurau

Data: 14/05/2023

Hora: 16h

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Assistentes: Márcio Gleidson Correia Dias e Jhonathan Leone Lopes

Cametá: Pedro Henrique; Pedrão, Marcão, Negueba e Rayro; Iuri e Ryan; Pet, Rogerinho e Léo Pará; Wendel.

Técnico: Rogerinho Gameleira

Paysandu: Thiago Coelho (Gabriel Bernard); Edilson, Genilson, Filemon, Igor Fernandes; João Vieira, Geovane, Kelvi; Bruno Alves, Vinícius Leite e Mário Sérgio.

Técnico: Marquinhos Santos