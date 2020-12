Paysandu divulga parcial de ingressos virtuais vendidos para o clássico Re-Pa

O Paysandu divulgou na manhã desta terça-feira (1) uma parcial de ingressos vendidos para o clássico contra o Remo, marcado para o próximo sábado (5), às 17h, no Mangueirão. O bilhete simbólico não dará direito aos torcedores de acompanhar a partida no Mangueirão, já que estamos em uma pandemia.

1.326 INGRESSOS VIRTUAIS VENDIDOS! BORA, FIEL! Vamos lotar o Lado B com boas vibrações! 🔵⚪️



Compre em https://t.co/ZfcZbybGTO, nas Lojas Lobo ou nas centrais do Sócio. — Paysandu Sport Club (@Paysandu) December 1, 2020