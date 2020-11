Paysandu divulga bastidores da vitória sobre Ferroviário e capitão afirma: 'Temos que estar juntos'

O Paysandu divulgou na noite desta terça-feira os bastidores da vitória em cima do Ferroviário, por 3 a 0, na noite do último domingo, no Mangueirão. Com imagens dos gols marcados por Marlon e Vitor Feijão, o que mais chamou atenção foi o vestiário do time após a partida que garantiu mais três pontos e a volta para o G4 do grupo A da Série C.

O técnico João Brigatti lembrou que a classificação está próxima e destacou a força da equipe em um jogo marcado por um segundo tempo com muita chuva no Mangueirão.

"Temos que buscar o primeiro objetivo, que é a classificação, e está muito próxima do jeito que vocês estão jogando. Um p...de gramado pesado. Se mataram e se doaram. Assim que tem que ser”, afirmou o técnico do Paysandu.

Quem também falou foi o capitão e zagueiro Micael. Ele lembrou que a união do time fez a diferença e ainda parabenizou os jogadores que estrearam na partida de domingo.

"Temos que estar juntos. O limite quem bota é a gente. É time em campo, atitude. Tivemos semana boa e colhemos frutos neste final de semana em campo. A importância do grupo. A gente sempre tocou nesse assunto", disse.

Já o executivo de futebol, Felipe Albuquerquer destacou o porquê do clube estar no G4 da Série C.

"Somos o segundo melhor ataque, temos o segundo melhor saldo de gols da competição. Não estamos no G4 por acaso", comentou.

O Paysandu entra em campo na sexta-feira (27) para enfrentar o Botafogo-PB. O Papão é o quarto colocado com 25 pontos e há várias combinações para conseguir se classificar sem depender da última rodada. Uma delas é vencer o Botafogo. Não à toa que o técnico João Brigatti pediu concentração para o jogo de sexta após a partida contra o Ferroviário.

"Olha o sabor da vitória. Olha como é gostoso. Mas tem que fazer o que vocês fizeram no jogo aí. Nos matamos no segundo tempo, com todo o respeito, aos caras. Agora é pezinhos no chão. Respeitar o próximo adversário. Próxima equipe que vem aqui na sexta-feira é o Botafogo. Jogo difícil, mas temos totais condições de repetir a mesma situação", comentou.

A partida entre Paysandu e Botafogo será às 20 horas, no Mangueirão, e transmitida lance a lance em OLiberal.com.