Emoção até o final! Veja o que Remo e Paysandu precisam fazer para garantir vaga no G4 da Série C

A conclusão da 16º rodada do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro teve o empate do Remo contra o Botafogo, sem gols. Resultado que fez o Leão subir uma posição, ocupando a vice-liderança, no momento, com 27 pontos. O Paysandu permanece na quarta colocação, com 25 pontos, dois a mais que o quinto colocado, o Manaus.

Faltam duas rodadas para o término da primeira fase da competição. Com exceção do Santa Cruz-PE, nenhum clube está classificado matematicamente - embora Remo, Vila Nova-GO e Paysandu despontem como favoritos para ficar com as três vagas restantes. A reportagem listou os resultados possíveis para Remo e Paysandu considerando as últimas rodadas da Terceira Divisão, englobando também outros clubes pleiteantes.

SITUAÇÕES

Remo - Classifica se empatar com o Manaus, na 17º rodada, em jogo na Arena Amazônia, pois iria a 28 pontos e abriria quatro de vantagem diante do quinto colocado, não podendo ser mais alcançado, seguindo essa hipótese. Se vencer, encaminha classificação em segundo lugar, posição que poderia ser consolidada no clássico Re-Pa.

SÉRIE C: Lances de Botafogo-PB 0 x 0 Remo

Paysandu - Pode até classificar de forma antecipada. Para isso, precisa vencer o Botafogo-PB, em Belém, além de torcer para que o Manaus não vença o Remo. Se eventualmente empatar, pode ser alcançado pelo Manaus - em caso de vitória amazonense. Nesse caso, o Paysandu continuaria na frente pelo quesito número de vitórias. Contudo, os bicolores precisariam vencer o Remo, na 18º rodada, para não depender de outros resultados.

Veja os melhores momentos de Paysandu 3 x 0 Ferroviário

CONCORRENTES

Vila Nova - Se vencer, classifica antecipadamente na hipótese de não vitória de Paysandu ou Manaus. Seus próximos adversários serão Treze-PB e Jacuipense-BA.

Manaus - É a principal ameaça para os clubes paraenses. Se vencer o Remo, na Arena Amazônia, entra no G4, tornando dramática a classificação azulina e do próprio Paysandu. Isso porque o Manaus vai encarar o lanterna do grupo, o Imperatriz, na última rodada - que perdeu 15 das 16 partidas disputadas, até aqui. Portanto, tudo indica que vencerá na última rodada. Dessa forma, Paysandu e Remo decidiriam uma das vagas, observando também a campanha do Vila Nova.

Para os clubes paraenses, o ideal é que o Manaus empate ou seja derrotado pelo Remo. Nessa possibilidade, o Leão já estaria classificado e o Paysandu dependeria apenas de uma vitória ou mesmo empate contra o Botafogo.