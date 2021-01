Paysandu desembarca em Belém na madrugada e elenco já treina hoje na Curuzu

O Paysandu desembarcou no Aeroporto de Belém na madrugada desta quarta-feira (6). A equipe chegou por volta das 2h30, com um ponto na bagagem conquistado contra o Londrina-PR, no empate em 0 a 0, no estádio do Café, no Paraná, pela quarta rodada do quadrangular final da Série C.

O Papão atualmente ocupa a segunda posição do grupo com sete pontos, mesma pontuação do Remo, seu maior rival, mas perdendo nos critérios de saldo de gols. O elenco do Paysandu não terá vida fácil, pois a equipe se reapresenta na tarde de hoje no estádio da Curuzu, para dar sequência à preparação para a partida diante do Remo, no clássico “Rei da Amazônia”, marcado para o domingo (10), no Mangueirão. Uma vitória diante dos azulinos garante o clube alviceleste na Série B em 2021, independente do resultado do jogo entre Londrina x Ypiranga-RS.

Estamos de volta. Domingo tem o jogo do ano e a Fiel já mostrou todo seu apoio desde o desembarque da delegação. Obrigado por tudo!



📷 Jorge Luís Totti/Paysandu

Paysandu x Remo jogam neste domingo (10), às 18h, no Colosso do Bengui, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.