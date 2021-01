Paysandu contrata empresa para filmar ações da arbitragem no clássico Re-Pa

A reportagem de O Liberal obteve a informação que o Paysandu contratou uma empresa para filmar as ações do trio de arbitragem escalado para Paysandu e Remo, domingo (10), pela quinta rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro.

O trio de arbitragem terá Wilson Pereira Sampaio como árbitro central, auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires, todos de Goiás. O quarto árbitro será Andrey da Silva e Silva, ligado a federação paraense.

A ideia bicolor, inclusive, é que as imagens sejam direcionadas para o quarto árbitro. Andrey é tido como inseguro por parte da atual cúpula bicolor.

Polêmica da Série C 2019 ainda está viva

O pênalti marcado a favor do Náutico no mata-mata da Série C do ano passado e a consequente queda do Papão ainda está viva na memória do clube. Após o empate em 0 a 0 em Belém, o Paysandu chegou a abrir 2 a 0 na casa do rival, que diminuiu. Até nos acréscimos, o árbitro Leandro Pedro Vuaden viu mão de Uchôa na área. Muitos especialistas, como os ex-árbitros Sandro Meira Ricci, Paulo César Vasconcelos e Sálvio Spíndola, depois opinaram que o lance foi marcado equivocadamente.

O Re-Pa ocorre domingo (10), às 18h, no Mangueirão. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.