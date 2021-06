Paysandu contabiliza sete volantes para a Série C

Com a contratação de Paulo Roberto e Marino, o Paysandu conta no elenco com sete volantes. Levando em conta a saída do Elyeser e o retorno de Matheus Lopes para a base, o time bicolor segue com o mesmo número de jogadores para a posição. É bom frisar que o zagueiro Denilson também atua na função quando é acionado.

Os volantes do clube são Bruno Paulista, Jhonnatan, Paulinho, Paulo Roberto, Ratinho, Yure e Marino.

O número de volantes chama a atenção, já que o time bicolor tem alguns setores descobertos. É o caso das laterais direita e esquerda. Para a posição esquerda, o time tem a disposição apenas Bruno Collaço, já que Diego Matos vai sair do clube para jogar no Avaí-SC. Na direita, as opções são Marcelo e Israel.