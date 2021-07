Paysandu: conheça as três novas opções para o ataque bicolor na Série C do Brasileiro

O Paysandu anunciou três novos atacantes nesta semana: Rildo, Rafael Grampola e Thiagos Santos. Todos chegam em busca de solucionar o problema da saída do xodó bicolor Nicolas, mas com características diferentes, apesar de semelhanças entre os dois centroavantes Grampola e Thiago.

Para que a torcida do Paysandu fique mais habituada com os novos jogadores, a equipe de O Liberal traz agora um pouco mais dos atletas. Opções a mais para um dos setores mais carentes do elenco do técnico Vinícius Eutrópio.

Rafael Grampola e Thiago Santos

Para começar, os dois centroavantes que buscam fazer a torcida bicolor esquecer o artilheiro Nicolas. Aliás, esqueçam as movimentações de Nicolas, que muitas vezes buscava jogo próximo da defesa para chamar a falta. Grampola e Thiago Santos são camisas nove de fato, homens de área, acostumados a se responsabilizarem pela finalização - por baixo ou pelo alto.

Rafael Grampola chega em busca de relançar a carreira, que apresenta uma queda de rendimento desde 2018. Enquanto isso, Thiago, recém-recuperado de lesão, chega do Joinville-SC, que estava na Série D, mas pouco jogou.

Rildo

Nos últimos anos, passou a ter mais protagonismo na ponta-esquerda. É um atacante semelhante a outro reforço que o Paysandu trouxe para a Série C: Bruno Paulo (que joga mais pela direita). Acostumado a entrar na área, ajuda o centroavante sendo mais uma presença próximo ao gol adversário.

Rildo tem na jogada de infiltração, da esquerda para o centro, nas costas dos zagueiros, uma de suas principais armas. A dúvida é se os problemas físicos do jogador, que sequer estreou em 2021, serão um empecilho para brilhar em um nível abaixo do que o atacante esteve acostumado, nos últimos anos.

Resta saber se os três serão opções para Eutrópio já neste fim de semana. Vale lembrar, no sábado (17), às 19h, Paysandu recebe o Altos-PI, em busca da primeira vitória em casa na competição. A partida tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.