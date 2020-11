Paysandu confirma contratação de atacante velocista para o restante da Série C

Como antecipado pela equipe de O Liberal, o Paysandu fechou a contratação do meia-atacante Marlon, de 23 anos. O clube anunciou a chegada do jogador na tarde desta quinta-feira (12). Marlon chega para a vaga aberta pela saída saída do meia-atacante Vinícius Leite, que foi para o Avaí.

Marlon estava atuando na Série B, pelo Oeste-SP, lanterna da competição. Na atual temporada o jogador fez 23 partidas. O atleta possui como características a velocidade, passes e chutes de fora da área. O clube bicolor deve anunciar o atleta ainda nesta semana.

BEM-VINDO! 🔵⚪️



Marlon é o mais novo contratado para o restante da temporada! ✅



Saiba mais: https://t.co/idubRQctyU — Paysandu Sport Club (@Paysandu) November 12, 2020

FICHA TÉCNICA

Nome: Marlon Douglas de Sales Silva

Nascimento: 15/09/1997

Naturalidade: Toritama (PE)

Altura: 1,76 m

Peso: 67 kg

Posição: meia-atacante

Clubes: Porto-PE, Flamengo-PE, Vitória-BA, Sport-PE, Central-PE e Oeste-SP