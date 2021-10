Paysandu: CBF divulga tabela detalhada das três últimas rodadas do quadrangular da Série C

Os jogos de ida do quadrangular de acesso da Série C ainda não terminaram, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada dos jogos de volta. Com isso, o Paysandu, que está no grupo C do torneio e encerra a fase em casa, já sabe quais as datas e horários das próximas rodadas.

Após visitar o Ituano-SP, do técnico ex-dupla Re-Pa Mazola, e terminar o primeiro turno do quadrangular, o Paysandu recebe o mesmo adversário no sábado, dia 23, às 17h, na Curuzu. A partida é válida pela quarta rodada.

Para fechar o quadrangular e descobrir se a equipe sobe à Série B de 2022, o Papão visita o Botafogo-PB no domingo, dia 31, às 18h. Por fim, o Bicola recebe o Criciúma-SC no domingo, dia 7 de novembro, às também 18h.

Veja os jogos do Paysandu divulgados pela CBF:

4ª rodada

23 de outubro (sábado)

17h - Paysandu x Ituano-SP - Curuzu, Belém

5ª rodada

31 de outubro (domingo)

18h - Botafogo-PB x Paysandu - Almeidão, João Pessoa (PB)

6ª rodada

7 de outubro (domingo)

18h - Paysandu x Criciúma-SC - Curuzu, Belém