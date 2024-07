Paysandu busca reabilitação na Série B diante do Novorizontino-SP, na Curuzu

Não perder o controle. É com esse objetivo que o Paysandu entrará em campo nesta segunda-feira (29), às 18h30, contra o Novorizontino-SP, pela 18ª rodada da Série B. A partida, que será disputada no estádio da Curuzu, em Belém, pode servir como reabilitação ao Papão, que perdeu na semana passada para o Brusque-SC, fora de casa. Uma vitória dará gás a equipe na busca pela primeira página da tabela, no entanto, uma derrota pode significar o início de períodos turbulentos no clube.

Essa "corda-bamba" só existe devido às circunstâncias que rodearam a partida contra o Brusque-SC. A comissão técnica bicolor avaliava como "obrigatória" uma vitória diante do Quadricolor, dado a distância entre as equipes na classificação. Além disso, o jogo causou danos à composição do elenco, que agora não terá Nicolas, machucado, e Lucas Maia, suspenso.

Aliado à busca pela vitória, o Paysandu terá a força da equipe jogando na Curuzu. O Papão é o clube das três primeiras divisões do Brasil que está há mais tempo sem perder jogando em casa. A última vez que o Bicola saiu derrotado de uma partida disputada no Vovô da Cidade foi há mais de um ano, ainda pela Série C de 2023.

No entanto, o Paysandu terá um adversário complicado pela frente. Ao final da 17ª rodada, o Novorizontino-SP está na 4ª posição na tabela, com 27 pontos conquistados. Além disso, a equipe comandada pelo técnico Eduardo Baptista não perde há sete jogos. Por outro lado, o Papão segue na 13ª colocação, com 23 pontos.

Como vem as equipes

O Papão terá um desfalque certo para a partida contra o Novorizontino. O zagueiro Lucas Maia, foi expulso no duelo contra o Brusque-SC e está de fora por suspensão automática. Para o lugar do defensor, Hélio dos Anjos deve escalar Carlão, que já atuou em outras partidas do Bicola nesta Série B.

Além disso, o Papão pode ter outro desfalque de peso no ataque. Artilheiro da equipe na temporada, o atacante Nicolas deixou a partida contra o Brusque-SC machucado e é dúvida. Ao chegar em Belém, o jogador passou por exames para verificar o grau da lesão e, desde então, ainda não treinou com bola.

Já o Novorizontino tem atualmente apenas dois atletas no DM: o atacante Vitinho (fora de combate há meses) e o zagueiro César Martins, além do lateral Raul Prata em transição física. Além da dupla, o time terá a baixa do zagueiro Patrick que está suspenso. Por outro lado, Renato Palm retorna de suspensão e reassume a posição.

Ficha técnica

Paysandu x Novorizontino-SP

Série B do Campeonato Brasileiro

18ª rodada

Data: 29 de julho

Hora: 18h30

Local: Estádio da Curuzu

Arbitragem: Paulo José Souza Mourao (MA)

Auxiliares: Ivanildo Goncalves da Silva (MA) e Elson Araujo da Silva (MA)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Carlão, Wanderson e Bryan Borges; João Vieira, Val Soares (Leandro Vilela) e Cazares; Paulinho Bóia, Ruan Ribeiro (Nicolas) e Jean Dias. Técnico: Hélio dos Anjos.

Novorizontino-SP: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Renato Paln; Rodrigo Soares, Geovane, Eduardo, Fabrício Daniel e Waguininho; Léo Tocantins e Rodolgo. Técnico: Eduardo Baptista.