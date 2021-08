Paysandu: atacante Tcharlles chega a Belém e acredita estar à disposição contra o Santa Cruz

O atacante Tcharlles, novo contratado do Paysandu para o restante da Série C já chegou a Belém. O jogador desembarcou na madrugada desta quinta-feira (26) e avaliou a equipe bicolor, já que vem acompanhando a Série C e assistiu o último jogo do Papão contra o Volta Redonda-RJ, que terminou empatado em 2 a 2. Tcharlles acredita estar à disposição contra o Santa Cruz-PE.

Aos 29 anos e conhecendo muito bem Belém, já que jogou pelo Remo na temporada 2020 e foi peça importante na conquista do acesso do rival bicolor, Tcharlles vai carregar o peso de ter passado pelo rival, o jogador chega ao clube alviceleste confiante em mais um acesso na carreira.

“Sabemos do tamanho e o que representa o Paysandu a nível nacional e mundial. Chego para ajudar ao máximo para conquistarmos esse acesso”, disse.

Trabalhando fora de campo, Tcharlles espera estar na lista de relacionados do técnico Roberto Fonseca já contra o Santa Cruz-PE, em Belém, na próxima rodada.

“Vou buscar o máximo para isso (estar entre os relacionados contra o Santa Cruz-PE), vou trabalhar bastante para que no próximo jogo já estar à disposição”, falou.

Sobre a sua forma de atuar, o atacante deixou essa opção ao treinador Roberto Fonseca, porém, afirmou que estará disponível tanto para jogar pelas laterais, quando centralizado.

“Venho acompanhando a Série C. Achei a equipe muito qualificada, geralmente faço as duas funções, tanto pelas beiradas, quanto centralizado e isso vai depender do que o professor optar”, finalizou.