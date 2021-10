Paysandu apresenta nova patrocinadora máster dos uniformes das categorias de base

O Paysandu anunciou nesta quinta-feira (14) o contrato com a NBet 91, nova patrocinadora máster dos uniformes das equipes sub-17 e sub-20. Os times já devem estrear a nova marca nos Campeonatos Parenses da categoria, que começam no mês que vem.

A NBet é uma empresa de apostas on-line. Segundo o Papão, o novo contrato com a marca deve durar pouco mais de um mês.

A NBet 91 já estampava a camisa do elenco profissional do Paysandu, mas não era o acordo principal. A marca já é explorada no backdrop de entrevistas, nas redes sociais do Paysandu, placas de treinos e no telão do Estádio Banpará Curuzu.