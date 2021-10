Paysandu anuncia venda presencial do último lote de ingressos; veja os valores

O Paysandu anunciou a venda presencial do último lote de ingressos para o jogo com o Botafogo-PB. A comercialização será neste sábado (9), das 9h às 17h - ou até o fim da carga - , no Curuzu. A partida, que ocorre na segunda-feira (11), às 20h, marca o retorno da torcida bicolor aos estádios.

Preços

De acordo com o clube, todos os setores estão disponíveis: arquibacandas das travessas do Chaco e Curuzu a R$ 100. A central custa R$ 120. Já a cadeira está no valor de R$ 160. As bilheterias localizadas nas duas esquinas do estádio, na avenida Almirante Barroso, vão funcionar. O pagamento será somente em dinheiro. No total, o Paysandu poderá disponibilizar 5.185 lugares.

Check-in para sócios

Vale lembrar que o prazo para o check-in dos associados do programa Sócio Fiel Bicolor vai até domingo (10). O serviço é para que os adeptos adimplentes confirmem presença no jogo contra o Belo. Para garantir um lugar, não basta apenas estar adimplente, também é necessário ter completo o ciclo vacinal contra a covid-19.

Para comprovar, é necessário apresentar a carteira de vacinação impressa ou o aplicativo Conecte SUS, além de RG e CPF.

A partida entre Paysandu e Botafogo-PB tem transmissão lance a lance no portal OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.