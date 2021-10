Paysandu prorroga prazo para que sócios confirmem presença na volta do público à Curuzu

O Paysandu prorrogou do prazo de check-in para os associados do programa Sócio Fiel Bicolor até domingo (10). O serviço é para que os adeptos adimplentes confirmem presença no jogo que marca o retorno do público à Curuzu. A partida é contra o Botafogo-PB, na próxima segunda-feira (11), às 20h.

À princípio, a confirmação só poderia ser feita até esta quarta-feira (6). Mas o clube confirmou a prorrogação. Para garantir um lugar, não basta apenas estar adimplente, também é necessário ter completo o ciclo vacinal contra a covid-19.

No total, o Paysandu poderá disponibilizar 5.185 lugares. A partida é válida pela segunda rodada do quadrangular de acesso. O duelo tem transmissão lance a lance no portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.

Mais informações

Para fazer o check-in acesse: www.sociofielbicolor.com.br

Em caso de dúvidas, entre em contato no canais digitais:

Horário: de segunda a sexta, das 9h às 18h e de 9h às 12h aos sábados

Whatsapp: (91) 98409-9440

E-mail: atendimento@sociofielbicolor.com.br