Vendas de ingressos para o jogo do Paysandu inicia quinta-feira; torcedor já pode fazer cadastro

O reencontro do Paysandu com a torcida está próximo de ocorrer. Na segunda-feira (11), às 20h, o Papão recebe o Botafogo-PB, na Curuzu pela segunda rodada do quadrangular da Série C e a Fiel estará presente no estádio. Os ingressos para a partida para o público em geral começam a ser vendidos nesta quinta-feira (7), a partir das 10h, no site .

A informação foi divulgada pelo Paysandu em seu perfil oficial no Twitter. O torcedor que já tomou as duas doses da vacina contra a covid-19, seja ela Astrazeneca, Pfizer, Coronovac ou dose única da Jansen, já podem realizar o cadastro no site.

O Paysandu já iniciou as trocas de ingressos para os torcedores que participaram de ações promocionais do clube durante a pandemia (Jogo da Vida, Passaporte Bicolor e Em nome da Payxão). O que sobrar de ingressos das ações e também da reserva dos sócios-torcedores, será colocado à venda ao público geral.

Com a liberação de 30% da capacidade da Curuzu, o Paysandu poderá receber exatas 5.186 pessoas durante as partidas em casa no quadrangular da Série C.