Paysandu anuncia saída de Dênis Pedra e Alex Silva; veja

O Paysandu Sport Club informa que acertou, em comum acordo, a antecipação do fim de contrato do volante Dênis Pedra e do atacante Alex Silva, que a partir desta terça-feira (12) não fazem mais parte do elenco de futebol profissional bicolor.

A novidade é parte dos acertos que o clube vem fazendo desde o fim do Campeonato Paraense, tendo em vista o início da Série D do Brasileirão, onde os bicolores estreiam nesta quarta-feira, contra o ABC-RN.

Dênis Pedra (33) é volante e foi contratado junto ao Paysandu em fevereiro deste ano, ao lado de outro volante, Mikael. O atleta chegou ao clube necessitando de reforço muscular por conta de uma lesão sofrida no antigo clube. Desde então, foi aproveitado em cinco partidas no Parazão e não marcou gol.

O outro atleta dispensado é o atacante Alex Silva, que aportou na Curuzu depois de boa passagem pelo Caeté, onde foi artilheiro do time na Segundinha do ano passado, com cinco gols marcados. Alex chegou em janeiro e deste então disputou apenas três partidas pelo bicolor paraense.

O Paysandu tem investido pesado na qualificação do time que disputa a Série C. Até aqui, seis jogadores foram contratados, contemplando defesa, meio-campo e ataque. Pedra e Silva foram os primeiros dispensados, mas a expectativa é que, ao concluir a lista de reforços, outros atletas tenham o contrato rescindido.