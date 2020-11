Paysandu anuncia que mil ingressos virtuais foram vendidos para o jogo que pode selar classificação

Na última segunda-feira (23), o Paysandu anunciou a venda de ingressos virtuais para a próxima partida contra o Botafogo-PB, que pode garantir a classificação da equipe bicolor para a próxima fase.

Nesta terça-feira (24), a página oficial do Payandu anunciou que já foram vendidos mil ingressos virtuais para o confronto desta sexta-feira (27).

O clube disponibilizou mais de 35 mil ingressos virtuais, que estão à venda no estádio da Curuzu e na sede social do clube. Paysandu e Botafogo (PB) se enfrentam pela décima sétima rodada da Série C, nesta sexta-feira (27), às 20h, no estádio do Mangueirão, em Belém.

A partida entre Paysandu x Botafogo-PB terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

