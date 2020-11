Paysandu disponibiliza 35 mil ingressos virtuais para jogo que pode dar a classificação na Série C

Invicto há seis rodadas da Série C, o Paysandu pode garantir uma vaga na próxima fase da Terceirona na próxima sexta-feira (27), contra o Botafogo-PB. Sem poder contar com a presença da torcida nas arquibancadas, o Papão busca para este duelo decisivo ter os bicolores virtualmente.

O clube disponibilizou 35 mil ingressos virtuais, que estarão à venda na Curuzu e na Sede Social a partir de terça-feira (24). O Paysandu entra em campo às 20h, no Estádio Mangueirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, em busca de garantir uma vaga no quadrangular final da Série C.

A partida Paysandu x Botafogo-PB tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

