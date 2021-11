Paysandu anuncia prorrogação de contratos de José Aldo e Laércio até dezembro

O Paysandu anunciou na tarde desta sexta-feira (19) que os contrários do meia José Aldo e do atacante Laércio foram prorrogados até o dia 12 de dezembro deste ano. O vínculo dos jogadores com o clube, que terminaria no dia 30 de novembro, foi ampliado para a disputa da Copa Verde de 2021.

De acordo com o Paysandu, ambos os jogadores estavam no clube paraense por empréstimo. Por conta disso, o termo aditivo de contrato só foi assinado após o conscentimento das equipes que possuem os passes dos atletas.

O Papão também anunciou que outros jogadores que têm contrato até 30 de novembro deste ano também terão vínculo prorrogado para jogar o torneio regional. Mais cedo, o clube havia anunciado a prorrogação do contrato do meia Elias Curzel, que pertence à Chapecoense.

A pedido do Cruzeiro, clube dono do passe de Laércio, o Paysandu permitiu a prorrogação do empréstimo do meia Victor Diniz. Dessa forma, o jogador que pertence ao Papão, poderá participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O vínculo, que seria até 31 de dezembro deste ano, agora terá encerramento em 31 de janeiro de 2022.