Goleiro da Chapecoense tem empréstimo renovado com o Paysandu

O Paysandu anunciou a prorrogação de empréstimo do goleiro Elias Curzel, atleta que pertence a Chapecoense-SC. O vínculo de empréstimo do atleta terminaria no final do mês de novembro e, com o aditivo, passar a valer até 12 de dezembro deste ano.

Elias Curzel atuou em apenas uma partida pelo Paysandu, na goleada por 6 a 0 em cima do Penarol-AM, partida foi realizada em Belém, pelas oitavas de finais da Copa Verde. Elias esteve em mais 13 partidas no banco bicolor.

Mais jogadores do Papão devem receber aditivo de contrato nos próximos dias, já prevendo a disputa da semifinal da Copa Verde, contra Remo ou Manaus. Os jogos estão marcados para 1 e 4 de dezembro. Independente do adversário, o jogo de ida será na Curuzu, em Belém.