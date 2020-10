Paysandu anuncia preparador físico para a comissão técnica de Brigatti

A comissão técnica de João Brigatti no Paysandu tem um novo integrante: o preparador físico Renan Lima já está integrado. Ele ocupa um posto vago, desde a saída de Rodolfo Melh. A ideia é que Renan Lima trabalhe, de forma conjunta, com o preparador físico permanente do clube, Roberto Onety.

O Papão informou que Renan tem mais de 15 anos de experiência no mercado, com passagem por 16 clubes, sendo os mais relevantes Athletico-PR, Paraná, Caxias-RS. Sua última equipe foi o Joinville-SC. Renan é paranaense da cidade de Paranavaí, tem 36 anos, e é bacharel em Educação Física pela Universidade Dom Bosco, de Londrina (PR). Ainda segundo o Paysandu, o profissional tem pós-graduações em Ciências Aplicadas ao Treinamento no Futebol pela Cepdap, de Curitiba (PR), e em Cinesiologia, Biomecânica e Treinamento Físico, na Estácio de Sá.