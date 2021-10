Paysandu anuncia mais de 2,5 mil adimplentes no Sócio Fiel Bicolor

O Paysandu anunciou nesta sexta-feira (29) que o Sócio Fiel Bicolor ultrapassou os 2,5 mil adimplentes. Sendo que nas últimas três semanas, foram mais de 500 adesões. Segundo números oficiais, são 1,862 inscritos no plano Bancada Fiel, 506 no Cadeira Bicolor e 150 no Papão da Curuzu.

Todos os associados têm direito a ingressos ou descontos na compra das entradas, experiências exclusivas, desconto de 10% nas lojas Lobo e em empresas parceiras do clube, além de outras vantagens e benefícios.

Para se tornar sócio, é preciso pagar uma matrícula de adesão no valor de R$ 30 para receber a carteirinha. Será cobrada uma nova taxa em caso de solicitação de segunda via do documento. Os adeptos adimplentes do Sócio Bicolor migram automaticamente para o novo programa.

Confira os planos:

Plano Sócio Digital: R$ 9,90 mensais e acesso exclusivo a PapãoTV Play;

Plano Papão da Curuzu: R$ 25 mensais e desconto de 50% no valor do ingresso à sua escolha;

Plano Bancada Fiel: R$ 50 mensais e gratuidade de 100% no valor dos ingressos de arquibancada;

Plano Cadeira Bicolor: R$ 80 mensais e gratuidade de 100% no valor dos ingressos de cadeira.

Sócios-proprietários do Paysandu Sport Club terão 50% de desconto em qualquer plano, exceto o Sócio Digital.

Para ser sócio acesse: socio-paysandu.futebolcard.com

Caso necessite de suporte ou tenha dúvidas no momento da inscrição, entre em contato com o WhatsApp do Sócio Fiel Bicolor (91) 98409-9440.