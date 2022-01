Paysandu contrata lateral que estava no futebol italiano e tem nacionalidade alemã

O Paysandu anunciou a contratação do lateral-esquerdo Patrick Brey, de 24 anos. O jogador estava no Triestina, clube da Série C do futebol italiano, foi formado na base do Fluminense. Natural de Brasília (DF), Patrick tem a curiosidade de ter também a nacionalidade alemã.

Na carreira, Patrick Brey teve passagens pelo Vila Nova, Goiânia e Tupi-MG, até que em 2018 chegou ao Cruzeiro, o maior clube em que jogou. Porém, não teve muitas oportunidades, já que fez apenas seis jogos. Então, foi emprestado ao Coritiba e Ferroviária.

Em 2020, Patrick retornou ao Cruzeiro e disputou a Série B. Sem ser titular absoluto, teve mais oportunidades, ao realizar 17 partidas e distribuir quatro assistências. No passado, defendeu o CSA em quatro partidas, até acertar com o Triestina.

Após passar boa parte no banco de reservas, ganhou a titularidade em três partidas da Terceirona do futebol italiano. Antes mesmo do fim da temporada europeia, Patrick acertou com o Paysandu.

Ficha técnica

Nome completo: Patrick de Carvalho Brey

Nascimento: 05/06/1997 (24 anos)

Naturalidade: Brasília

Posição: Lateral-esquerdo (pode jogar de meia-esquerda também)

Altura: 1,77m

Peso: 66 kg

Clubes por onde passou: Fluminense (base), Vila Nova, Goiânia, Tupi, Cruzeiro, Coritiba, Ferroviária, CSA, Triestina-ITA.