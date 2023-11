Mais um dispensado: Paysandu anuncia saída do meia Leandrinho

O Paysandu anunciou na tarde desta sexta-feira (3) que o meia Leandrinho não faz mais parte do elenco bicolor. O jogador tinha contrato com o Papão até o final do ano, mas antecipou o final do vínculo após uma decisão em comum acordo com a diretoria. As informações foram publicadas no site do Papão.

Leandrinho chegou à Curuzu em abril, quando a equipe ainda era comandada pelo técnico Márcio Fernandes. Ele seguiu no time mesmo depois de duas trocas de treinador, mas com todos os comandantes sempre foi tratado como uma opção no banco de reservas.

Apesar do sucesso em Belém não ter sido grande, Leandrinho chegou ao Paysandu debaixo de grande expectativa. Com 26 anos, rodagem pelo futebol nacional e passagem por Portugal, o meia era cotado para ser titular da equipe, o que não aconteceu. Antes do Papão, o jogador havia atuado pelo Operário-PR.

O meia foi estrear pelo Papão apenas um mês depois do anúncio da contratação, em maio, contra o Figueirense-SC, pela Série C. Desde então, o jogador fez mais seis jogos com a camisa bicolor, todos pela Terceirona. Apesar disso, Leandrinho não marcou gols vestindo azul-celeste.

Lista de dispensas pelo Paysandu

Além de Leandrinho, desde o término bem-sucedido da campanha na Série C 2023 o Paysandu oficializou a rescisão de outros 12 jogadores. Confira a seguir:

Goleiro Thiago Coelho

Zagueiro Rodolfo Filemon

Zagueiro Wesley Santos

Lateral-direito Anilson

Lateral-esquerdo Kevyn

Lateral-esquerdo Igor Fernandes

Volante Alencar

Volante Lucas Paranhos

Volante Arthur

Volante Nenê Bonilha

Atacante Nicolas Careca

Atacante Mirandinha

Leia a nota completa divulgada pelo clube:

O Paysandu Sport Club informa que o atleta Leandrinho não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor.

O clube acertou, em comum acordo com o meia, a antecipação da rescisão do contrato que havia entre as partes.

O Paysandu agradece ao jogador pelos seus serviços