VÍDEO: Paysandu anuncia contratação de atacante destaque da Segundinha

O Paysandu anunciou a contratação do atacante Alex Silva, para a disputa do Campeonato Paraense. Segundo o próprio clube, o jogador tem vínculo até o final do estadual. Alex Silva, de 19 anos, se destacou na Segundinha do Campeonato Paraense deste ano pelo Caeté, e agora recebe uma oportunidade no Bicola.

O jogador já falou pela primeira vez como atleta do Papão:

Revelado pela Desportiva Paraense, Alex Silva já tem alguma rodagem no futebol estadual: além de ser vice-campeão da Série B do Campeonato Paraense este ano, o atacante também já passou por São Raimundo e Itupiranga, onde marcou dois gols em nove jogos no Parazão de 2021.

Ficha técnica

Nome: Alexsandro Silva Garcia

Nascimento: 20/04/2002 (19 anos)

Clubes por onde passou: Desportiva Paraense, Caeté, Itupiranga, São Raimundo