Paysandu anuncia as contratações de zagueiro e atacante para a temporada 2021

O Paysandu anunciou na tarde de domingo (14) a contratação do zagueiro Denilson e do atacante Igor Goularte para a temporada 2020. De acordo com o próprio clube, ambos assinaram contrato até 30 de novembro. Denilson estava no Santa Cruz-PE e Igor veio após conquistar o acesso na Série D pelo Grêmio Novorizontino-SP.

Denilson é mais um que chega ao Paysandu após ter trabalho com Itamar Schulle. A curiosidade é se o jogador conseguirá superar a temporada irregular no Santa, onde fez apenas 13 jogos. Denilson se destaca na antecipação e nos cortes e também pode ser deslocado para a lateral-esquerda.

Já Igor Goularte é um atacante que joga pelas pontas - especialmente a direita. Em 2020, além do Novorizontino-SP, onde atuou sete vezes e não marcou gols, passou por ABC, onde fez quatro gols em 20 partidas e pelo sub-23 do Estoril-POR. Jogador se caracteriza pelos dribles e por ser bastante veloz.

FICHA TÉCNICA - DENILSON

Nome: Denilson dos Santos Souza

Nascimento: 18/04/1995 (25 anos)

Naturalidade: Brasília (DF)

Altura: 1,87 m

Peso: 77 kg

Posição: zagueiro

Clubes: PSTC-PR, Grêmio-RS, Atlético Tubarão-SC e Santa Cruz-PE

FICHA TÉCNICA - IGOR GOULART

Nome: Igor Leandro Goularte do Nascimento

Nascimento: 08/07/1996 (24 anos)

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Altura: 1,85 m

Peso: 67 kg

Posição: atacante

Clubes: Itaboraí-RJ, Correcaminos-MEX, Atlético-AC, Luverdense-MT, Avaí-SC, ABC-RN, Estoril Praia-POR e Grêmio Novorizontino-SP