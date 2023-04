Paysandu abre mão do esquema de três zagueiros para enfrentar o Águia, pelo Parazão

O Paysandu abriu mão da escalação com três zagueiros para enfrentar o Águia de Marabá, pelo jogo de volta das semifinais do estadual. Para o duelo, o técnico Márcio Fernandes preferiu deixar o setor de meio de campo mais criativo, com a entrada de Fernando Gabriel e Ricardinho.

Paysandu e Águia se enfrentam às 19h, no Mangueirão. O Papão tem a vantagem do empate para se classificar à final, já que venceu o duelo de ida, em Marabá, por 1 a 0. Já o Azulão, para avançar à decisão, precisa bater o Papão, em Belém, por dois ou mais gols de diferença.