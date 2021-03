Paragominas x Paysandu: conheça números do confronto pela segunda rodada do Parazão 2021

Nesta quinta-feira (04), Paragominas e Paysandu se enfrentam pela segunda rodada do Parazão 2021. As duas equipes já têm um histórico de desafios na competição estadual.

Segundo o historiador Jorginho Neves, Jacaré e Papão se enfrentaram 17 vezes, com dez vitórias do Paysandu, duas vitórias do Paragominas e cinco empates. Até o momento, são 38 gol marcados pela equipe bicolor e apenas 15 gols do Jacaré. O último confronto entre as equipes foi no Parazão do ano passado, com o Papão eliminando o Jacaré na fase semifinal.

As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 18h, na Arena Verde, em Paragominas. Esta partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com