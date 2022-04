Organizadas do Paysandu organizam caravanas para partida contra o Ypiranga-RS em Paragominas

O Paysandu anunciou que pelo menos dez ônibus com torcidas organizadas devem sair de Belém rumo a Paragominas para acompanhar a equipe bicolor na partida contra o Ypiranga-RS, no dia 30 de abril. Segundo a diretoria do Bicola, algumas excursões já tem programação definida.

De acordo com o Payasndu, as excursões devem sair entre 6h e 7h. Todas elas devem parar em um balneário no meio do caminho para o almoço. De lá, as comitivas seguirão até Paragominas.

Esta será a segunda partida do Paysandu nesta Série C realizada em Paragominas. O clube está cumprindo uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), devido a um episódio de invasão de campo na última Terceirona.

A partida entre Paysandu e Ypiranga-RS, válida pela 4ª rodada da Série C, começa a partir das 17h. O confronto terá cobertura Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Veja os horários das excursões:

Banda Alma Celeste

Dia: 30

Saída: 6hrs

Local: a definir

Valor: R$ 120

Informações: 98237-7396

Instituto Raça Bicolor

Dia: 30/04

Saída: 6h

Local: travessa do Chaco, ao lado do Estádio Banpará Curuzu

Valor: R$ 140 (já com a entrada da cachoeira inclusa)

Informações: 98521-5377

Torcida Bicolor

Dia: 30/04

Saída: 7h

Local: a definir

Valores: R$ 90 (não sócio); R$ 80 (sócio prata); R$ 70 (sócio ouro)

Informações: 98012-4855

Torcidas Bobicolor e Fúria Bicolor

Dia: 30/04

Saída: 6h30

Local: travessa do Chaco, ao lado do Estádio Banpará Curuzu

Valores: R$ 120 (com ingresso); R$ 90 (sem ingresso)

Informações: 981703055 / 998312646

Torcida Independente

Dia: 30

Saída: 6h

Local: Bar do Bigode (travessa do Chaco, entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana)

Valor: R$: 130

Informações: 98270-8167