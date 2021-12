Organizada do Paysandu faz 'vaquinha' para pagar multa de invasão contra o Ituano

Uma torcida uniformizada do Paysandu informou nas redes sociais que está arrecadando dinheiro para pagar uma multa imposta ao clube no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A penalidade diz respeito aos incidentes que ocorreram na partida contra o Ituano, pela Série C de 2021. A multa, segundo a organizada, tem o valor de R$ 2.600.

Segundo a torcida, foi criada uma chave piz para que todos os membros possam contribuir. De acordo com a postagem, muitos torcedores cobravam "atitude" por parte da organizada que, neste momento, precisa da ajuda.

Entenda o caso

No dia 23 de outubro, pela 4ª rodada do quadrangular de acesso da Série C, o Paysandu recebeu o Ituano na Curuzu e perdeu por 4 a 1. Após o terceiro gol da equipe paulista, um grupo de cerca de 50 torcedores de uma uniformizada do Paysandu arrombaram os portões atrás do gol da Travessa Curuzu e invadiram o gramado.

Eles tentaram ameaçar os jogadores do clube paraense, que rapidamente desceram para o vestiário, o mesmo ocorrendo com os atletas do Ituano. A Polícia Militar e seguranças do clube conseguiram retirar os torcedores do gramado e posteriormente do estádio. Do lado de fora bombas e rojões foram jogados e após um pouco mais de 20 minutos, os jogadores retornaram e o jogo prosseguiu.

Multa

Como punição, o Paysandu perdeu dois mandos de campo e foi multado em R$ 2.600. As multas foram de R$ 600,00 por ter atrasado o reinício da partida (art. 206 do CBJD), R$ 2 mil e duas perdas de mando por infração ao artigo 213, que fala sobre a invasão no gramado. O time bicolor também foi julgado no artigo 211, que fala da falta de infraestrutura necessária para assegurar plena garantia e segurança no local da partida. Mas acabou absolvido pela maioria.