Pronto pra jogar! Novo zagueiro do Paysandu desembarca em Belém

O novo zagueiro do Paysandu Victor Sallinas chegou em Belém na tarde desta quarta-feira (3). O jogador chega com a missão de ajudar a equipe bicolor a conseguir o acesso para a Série B, onde estava atuando com a camisa do Confiança (SE). No desembarque, o atleta falou sobre a possibilidade de estrear no próximo jogo, contra o Botafogo (PB)

“Eu já vinha jogando no Confiança. Nessa semana, eu fiquei fazendo uma manutenção no departamento médico, mas nada grave, já tinha passado isso para o (Roberto) Fonseca. Já estava fazendo a parte física e agora é integrar o grupo, trabalhar e poder ficar à disposição contra o Botafogo”, declarou o jogador.

Quando foi anunciado, Victor disse que gostaria de ser ídolo. Segundo o atleta, ele conhece bastante o Papão e tem boas referências de amigos que jogaram no time. “Eu era pequeno e acompanhei o Paysandu na época da Libertadores e via que os torcedores eram apaixonados. E os meus amigos, que jogaram aqui no clube, me passaram que o clube tem uma torcida fanática, que é muito gostoso de jogar aqui, que é o maior do Norte”, afirmou Victor Sallinas.

O zagueiro disse que pode esperar muita determinação dele dentro de campo. “Recebi o apoio dos torcedores nas redes sociais, pedindo justamente isso (vontade). Tenho uma impulsão muito boa no jogo aéreo, uma recuperação e velocidade boa. É isso que o torcedor pode esperar: Eu dar a minha vida para conquistar esse acesso com o Papão”, finalizou Victor Sallinas.

O jogador seguiu para o estádio da Curuzu, para fazer exames e assinar contrato que vai até o final da temporada.

