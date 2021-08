VÍDEO: Novo contratado do Paysandu, atacante Tcharlles já treinou na Curuzu

O atacante Tcharlles, que foi contratado pelo Paysandu, já desembarcou em Belém e realizou exames. O jogador também já treinou no Estádio da Curuzu.

Em vídeo divulgado pelo Papão, o atacante Tcharlles aparece fazendo um trabalho físico no vestiário da Curuzu. O atacante pretende estar à disposição do técnico Roberto Fonseca para o jogo contra o Santa Cruz-PE, em Belém, pela 15ª rodada do grupo A da Série C.

Assista ao treino de Tcharlles

No Paysandu, Tcharlles aguarda a publicação de sua documentação no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e disputará uma vaga na equipe com os atacantes Rafael Gampola, Rildo, Marlon, Bruno Paulo, Thiago Santos, Luan, Danrlei, além de Robinho e Laércio.

Tcharlles, de 29 anos, não joga desde março, pelo Campeonato Paulista, mas estava trabalhando fisicamente. Ele atuou pelo Remo em 2020, foram 26 jogos e quatro gols marcados, além de ter conquistado o acesso para a Série B.