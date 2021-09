Novato no Paysandu, meia avalia começo com a camisa bicolor: 'Fruto do meu bom trabalho'

Após a vitória sobre o Manaus no último sábado (25) por 2 a 0, no encerramento da primeira fase da Série C, o Paysandu conheceu os adversários no quadrangular de acesso. O primeiro rival é o Criciúma, que o Papão visita neste domingo (3), às 18h, no estádio Heriberto Hulse.

Para o meio-campista José Aldo, o Paysandu vem com um bom desempenho nas últimas partidas. O atleta também é um dos destaques da equipe. Inclusive, na última partida, José Aldo deu o passe para o primeiro gol do Papão.

O meia avaliou seu início no clube: "Eu avalio como um bom começo. Me preparei para chegar aqui, nos treinos principalmente, e meu desempenho é fruto do meu bom trabalho. [Quero] poder ajudar a equipe", destacou.

O meia ainda falou sobre o clima de trabalho e sobre as possibilidades de garantir o acesso para Segundona do Brasileirão. José Aldo contou que o time já está ciente da força do Criciúma: "A gente reconhece a qualidade do nosso adversário, mas também temos um bom retrospecto fora de casa e vamos em busca de mais pontos", finalizou.

A partida entre Criciúma e Paysandu terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com