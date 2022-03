Nova diretora da Mulher do Paysandu promete ajudar a fortalecer o futebol feminino

A nova diretora da Mulher do Paysandu, Nazaré Sampaio, tomou posse do cargo nesta semana, na sede social do clube. A atual dirigente foi oficializada pelo presidente do Papão, Mauricio Ettinger. No cargo, um dos objetivos de Nazaré é ajudar a fortalecer o futebol feminino.

“O futebol feminino é muito importante e merece ser valorizado mais. Não é só apoiar, mas também acompanhar e ajudar. Vamos trabalhar forte para que elas tenham tudo para buscar os objetivos e ter o mesmo sucesso dos homens”,afirmou a diretora.

Nazaré Sampaio já trabalhava no clube em outros setores. Segundo ela, o convite para fazer parte da diretoria foi uma surpresa, mas disse que está feliz e que se esforçará para cumprir as metas.

“Quero agradecer muito por esse espaço, que eu já vinha trabalhando, mesmo não sendo da diretoria, já estava acompanhando a Responsabilidade Social e ajudando ao futebol feminino do clube, que é um departamento que temos de acompanhar e valorizar sempre”, concluiu Nazaré Sampaio.

(Estagiária Aila Beatriz Inete, sob supervisão do repórter de OLiberal.com, Fábio Will)