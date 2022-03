FPF promove torneio em alusão ao Dia Internacional da Mulher; saiba mais

A Federação Paraense de Futebol anunciou a realização do torneio Graciete Maués, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no último dia 8 de março. A competição será disputada no estádio da Tuna Luso, no próximo dia 13, a partir das 8 horas da manhã, e terá participação de seis clubes, entre eles Clube do Remo, Paysandu e Esmac. O ingresso custará um quilo de alimento não perecível.